Am Mittwochvormittag kollidierten in Wartberg ein Pkw, ein Traktor sowie ein Lkw, die Straße wurde für mehrere Stunden gesperrt.

Drei Feuerwehren standen im Einsatz © FF Krieglach

Am Mittwochvormittag wurde die Feuerwehren Krieglach, Wartberg und Mitterdorf zu einem schweren Verkehrsunfall in Wartberg (Gemeinde St. Barbara/Mürztal) gerufen. Aus bisher ungeklärter Ursache war es auf der L 118 zu einer Kollision zwischen einem Pkw, einem Traktor und einem Lkw gekommen, in weiterer Folge wurde die Straße für den gesamten Verkehr gesperrt. Nach ersten Informationen wurde eine Person eingeklemmt, insgesamt wurden zwei Personen verletzt. Weitere Infos folgen.