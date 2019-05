Kerstin Zelinka und Christopher Krizmanics haben den „Bodenbauer“ gepachtet. Am 1. Juni sperren sie mit neuem Konzept wieder auf.

Auf die Eröffnung freuen sich Kerstin Zelinka und Christopher Krizmanics © Martina Pachernegg

Die Vorfreude ist Kerstin Zelinka und Christopher Krizmanics ins Gesicht geschrieben. Das junge Pärchen hat den Alpengasthof Bodenbauer in Thörl-St. Ilgen gepachtet und fiebert der Eröffnung am 1. Juni und dem großen Fest am 2. Juni entgegen.