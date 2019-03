Joachim Hartner zieht sich als Pächter vom Alpengasthof Bodenbauer in Thörl zurück. Ab sofort wird ein Nachfolger gesucht.

Der Alpengasthof Bodenbauer wurde erstmals 1888 errichtet. 1986 hat ihn ein Feuer zerstört © Christine Rois

Die Suche nach einem Pächter für den Alpengasthof Bodenbauer geht in die nächste Runde. Gesundheitliche Probleme in der Familie haben den derzeitigen Pächter Joachim Hartner dazu bewogen, die Pacht heuer nicht mehr fortzuführen. „Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. Aber ich kann den Bodenbauer heuer einfach nicht bewirtschaften“, erklärt Hartner, der neben einer Landwirtschaft noch das Gasthaus Sattler in St. Katharein betreibt. „Wobei wir noch nicht wissen, wie es mit diesem Gasthaus weiter geht“, sagt Hartner.

