Rost und Schäden am Tragwerk der Hohenlimburgbrücke. Noch heuer soll sie saniert werden.

Die Hohenlimburgbrücke beim Hotel Landskron wird umfassend saniert © Bruck/Pashkovskaya

Die Hohenlimburgbrücke, die nahe dem Hotel Landskron von der „Postwiese“ in die Innenstadt führt, wurde 1993 unter Bürgermeister Gottfried Grandl errichtet. Die 26 Jahre alte Hängebrücke für Fußgänger und Radfahrer wurde kürzlich überprüft, dabei wurde festgestellt, dass sie dringend generalsaniert werden muss. Am gesamten Tragwerk wurden Roststellen festgestellt, die Abdichtung des Asphalts muss erneuert werden, ebenso die Anbindungen an die angrenzende Fahrbahn sowie die Lager auf der Unterseite.