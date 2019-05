Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schachner, Katzian und Waxenegger (v. l.) beim Zwischenstopp in Bruck © Marco Mitterböck

Seine Bundesländer-Tour nahm ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian am Dienstag, dem 7. Mai, in Angriff, die ihn prompt in den Bezirk Bruck-Mürzzuschlag führte. Dort besuchte Katzian gemeinsam mit dem ÖGB-Landesvorsitzenden Horst Schachner und ÖGB-Landessekretär Wolfgang Waxenegger zuerst Böhlerit in Kapfenberg, ehe er zu einem Pressegespräch nach Bruck lud und anschließend zur Lebenshilfe Bruck-Kapfenberg aufbracht. "Es geht mir darum, mit möglichst vielen Menschen ins Gespräch zu kommen", sagte Katzian. Auf diese Weise will er zum einen die Sorgen und Wünsche der Arbeitnehmer kennenlernen, zum anderen aber auch abklären, ob der ÖGB mit seinen Themen die Mitglieder auch tatsächlich erreicht und vertritt.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.