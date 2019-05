Facebook

Die Theatergruppe „Teatro Santa Famiglia“ bringt bereits ihr zwölftes Stück auf die Bühne © Teatro Santa Famiglia

Was man mit 30.000 Euro so alles anfangen kann, können die Mitglieder der Kapfenberger Theatergruppe „Teatro Santa Famiglia“ ganz genau beantworten. Gegründet 2007 von Christian Gschiel, stellen sich die Laiendarsteller seitdem in den Dienst der guten Sache, um bedürftigen Menschen in Kapfenberg zu helfen. Mit den bisherigen elf Aufführungen, angefangen hatte einst alles mit Johann Nestroys „Frühere Verhältnisse“, kamen besagte 30.000 Euro zusammen.

