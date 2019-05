Die nächste Runde im Ringen um die Zukunft des Abenteuerspielplatzes in der Südtirolersiedlung in Bruck ist absolviert.

Der Brucker Sport- und Jugendreferent Christian Mayer (hellblaues Polo) mit Kindern, Eltern und Anrainern © KK

Er hat schon für einige Aufregung gesorgt, der Abenteuerspielplatz in der Brucker Südtirolersiedlung. Zum einen wird der Platz aus den 1990er-Jahren schon lange nicht mehr seinem Namen gerecht. Zum anderen ließ die Abtragung des Hügels auf dem Gelände Kinder und Eltern aufschreien: Damit wird der beliebte Rodelhügel im Winter geschleift. Und letztlich haben die Anrainer so gar keine Freunde damit, dass der Spielplatz bis in die Nacht hinein der Jugend als Treffpunkt dient.

