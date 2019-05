Facebook

Das Design entspricht jenem, das ab 1978 verwendet wurde © Trois

Am 1. Juli 1944 verkehrten erstmals Obusse zwischen den Städten Kapfenberg und Bruck, um die Arbeiter zu den Großbetrieben zu bringen. Die MVG feiert somit heuer ihr 75-Jahr-Jubiläum. In all diesen Jahren hat sich nicht nur technisch allerhand getan, auch die Optik der Busse wurde immer wieder angepasst. So erfolgte 1978 etwa der auffällige Wechsel von grün-beigen Farben hin zum deutlich markanteren Orange, passend zu den knallbunten 1970er-Jahren.