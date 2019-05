Facebook

Das Festival sorgte zwei Mal für einen vollen Hauptplatz © Kapfenberg

Die Premiere im Jahr 2017 war ein Sensationserfolg mit 45.000 Besuchern, auch im Vorjahr nahmen Jung und Alt von Nah und Fern das kulinarische Angebot gerne in Anspruch. Am kommenden Wochenende (4. und 5. Mai) geht das Kapfenberger Street-Food-Festival nun in die dritte Runde. Am Samstag (11 bis 22 Uhr) und Sonntag (11 bis 20 Uhr) kommen die Freunde der Kulinarik in der Eishalle auf ihre Kosten."Das Wetter ist sehr schlecht prognostiziert. Bei 3 Grad will keiner im Freien sein. Das Festival findet wie geplant statt, aber eben in der Eishalle", sagt Chris Tresper.