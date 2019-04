Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die St. Dionysenstraße wird von 7. bis 8. Mai im Bereich der Kotzgrabenbrücke gesperrt © Bruck

In Folge eines Unfalls und den damit verbundenen Schäden muss das Holzgeländer auf der Kotzgrabenbrücke in St. Dionysen ausgetauscht werden. Im Zuge der Arbeiten wird auch die angrenzende Holzleitschiene ersetzt. Da die Straße sehr eng ist und für die Versetzarbeiten ein Lastkraftwagen notwendig ist, muss die Straße am 7. und 8. Mai jeweils von 7 bis 18 Uhr gesperrt werden. Hauszufahrten sind von dieser Sperre nicht direkt betroffen. Da eine örtliche Umleitung jedoch nicht möglich ist, müssen Fahrzeuge auf die B 116 ausweichen.