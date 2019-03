Ein Lastwagen verlor vor exakt zwei Jahren jede Menge Bier in Oberaich, daraus entwickelte sich ein Medienereignis.

Trauriger Anblick für Biertrinker – und ein Medienereignis © FF Oberaich

Für Biertrinker war es ein trauriger Anblick, für die Feuerwehr Oberaich eigentlich ein Fall wie jeder anderer. Exakt zwei Jahre sind vergangen, seit am 13. März 2017 ein Lastwagen in Oberaich gegen 7 Uhr eine echte Bierflut auslöste. Die Bordwand des Biertransporters brach in einer Kurve, und etwa 200 Kisten Puntigamer stürzten auf die Straße. Für die Feuerwehr um Jürgen Rachwalik und Manuel Razloznik war der Einsatz zwar Routine - nicht jedoch für die vielen Autofahrer. "Es gab kaum einen Autofahrer, der nicht sein Handy hervorholte und den Unfall fotografierte und filmte", sagte damals Razloznik im Gespräch mit der Kleinen Zeitung, der Unfall wurde zum Medienereignis.