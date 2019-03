Facebook

Hollerer, Schmölzer, Puster und Koch in der Grillhütte © MARTIN MEIEREGGER

Den Begriff „Wirtesterben“ kann Josef Hollerer junior schon gar nicht mehr hören, geschweige denn verstehen. Und wenn ihm auch die Schwierigkeiten der Gastronomie durchaus bekannt sind, sieht er in ihnen kein Problem, sondern allenfalls eine Herausforderung. Um dies zu untermauern, lud er am Dienstag zu einem Pressegespräch in seinen Betrieb, zu dem auch der Brucker Bürgermeister Peter Koch, Wirtschaftsreferent Werner Schmölzer und Elisabeth Puster als Vertreterin der Sparte Gastronomie in der Wirtschaftskammer gekommen waren.

