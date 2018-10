Facebook

Das "Klein & Fein" sperrt nicht mehr auf © MM

Die unheimliche Serie in der Brucker Gastro-Szene geht weiter. Nachdem in der vergangenen Woche die im Grenzgebiet angesiedelte Mürzstub’n Feiel die Schließung bekanntgab und auch das „alla casa“ an der Ecke Herzog-Ernst-Gasse/Burggasse zusperren wird, gibt es nun den nächsten prominenten Fall. Das "Klein & Fein", vor allem bekannt für sein umfangreiches Frühstücksangebot, hat bereits den Betrieb eingestellt und sperrt gar nicht mehr auf. "Mit schwerem Herzen müssen wir Euch mitteilen, dass wir unser Lokal ab sofort aus wirtschaftlichen und gesundheitlichen Gründen leider schließen müssen", heißt es seitens der Betreiberfamilie Taferner auf Facebook. Das Restaurant hatte im Juli 2016 den Betrieb oberhalb des VW-Autohauses Ebner aufgenommen.