„Männermangel“ in der Obersteiermark

In vielen Bereichen der Wirtschaft fehlen Fachkräfte. Vor allem in der Industrie und bei den Metallberufen.

Fachkräfte werden gesucht © Fotolia/Daniel Berkmann

Kürzlich berichteten wir im Wirtschaftsteil über den enormen Fachkräftebedarf, der in der Steiermark besonders ausgeprägt ist. Die Wirtschaftskammer bemüht sich auf mehreren Ebenen Fachkräfte zu lukrieren. Man will etwa Maturanten die (verkürzte) Lehre schmackhaft machen, junge Zuwanderer gewinnen und die Bildungsberatung in den Schulen verstärken.

