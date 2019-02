Facebook

Mit Musik geht alles besser – natürlich auch bei der Bezirksgeneralversammlung des Blasmusikverbands Mürzzuschlag © ELKE PERNER

Schon die Zahl der Delegierten in der Kulturhalle Allerheiligen stimmte Christoph Bammer, Obmann des Blasmusikbezirks Mürzzuschlag, froh. Waren doch 76 Prozent der Geladenen erschienen. Ebenso erfreulich fiel Bammers Resümee über das Jahr 2018 aus. So blieb der Mitgliederstand stabil, die Musiker über 30 Jahre verzeichneten einen Anstieg, und auch die Musikschüler wurden mehr. Weiters, so Bammer, ist auch die Probenbilanz der Vereine gestiegen.