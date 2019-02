Viele Gasthäuser sperren zu, der 24-jährige Koch Lukas Gruber sperrt auf – und zwar den Gasthof „Schwarzer Adler“ in Aflenz.

Lukas Gruber selcht in seinem Gasthof „Schwarzer Adler“ künftig selber © Martina Pachernegg

Mit einem breiten Lächeln steht Lukas Gruber in der Küche des Aflenzer Gasthofs „Schwarzer Adler“. Die Messer hat er schon herausgelegt, die Kochjacke zur Probe angezogen und die Zutaten werden in den nächsten Stunden geliefert. „Am Samstag ist der große Tag, da wird die Eröffnung gefeiert“, erklärt der 24 Jahre alte Koch. Eineinhalb Jahre war er Koch im „Schwarzen Adler“, bevor es vor einigen Wochen geschlossen worden ist. „Das war meine Chance. Ich habe das Lokal übernommen“, so Gruber.

