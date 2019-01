Facebook

Die Windräder hatten bei der Verhandlung wenig Gegenwind © Österreichische Bundesforste

Neuer Tag, bekanntes Thema. Nachdem bereits am Dienstag im Veranstaltungszentrum Krieglach über den Windpark Stanglalm verhandelt worden war, ging es am Mittwoch um den Windpark Pretul II. Bereits 2017 hatten die Österreichischen Bundesforste in den Fischbacher Alpen Pretul I eröffnet, zu den bislang 14 Windrädern sollen weitere vier Stück im Grenzgebiet zwischen Mürzzuschlag und Spital am Semmering hinzukommen.

