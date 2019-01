Facebook

Die Musik des Edler-Trios prägt bis heute die Volksmusik © Volksliedwerk

Das Edler-Trio aus Langenwang bestand aus Franz Edler (Harmonika), Hermann Sommer (Klarinette) und Josef Haim (Armeeposaune). Der Stellenwert, den sich das Trio in den Jahren zwischen 1945 und 1960 erarbeitete, ist so groß, dass der Gruppenname zum Synonym für die Besetzung wurde. Durch geschickte Stimmenaufteilung, einheitliche Phrasierung und ausgeglichenes Zusammenspiel zwischen Klarinette und Harmonika entstand der unvergleichliche Klang des Trios. Musiziert wurde oft und überall – im Wirtshaus, bei Almkirtagen, Bräuchen, Festen, Bällen und Hochzeiten. Überregionale Bekanntheit erlangte das Edler-Trio durch Rundfunksendungen und Auftritte bei Bunten Abenden in vielen österreichischen Städten.