Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zwei Feuerwehren waren im Einsatz © FF Kindberg-Stadt

Mit einer mehr als nur verunreinigten Straße bekamen es am Montag die Feuerwehren Kindberg-Stadt und Voestalpine zu tun. Am Vormittag hatte ein unbekanntes Fahrzeug eine große Menge an Dieselkraftstoff verloren. Allerdings an einer so unglücklichen Stelle, nämlich an der Auffahrt zur S 6 an der Kreuzung zur L 114, dass daraus eine Verkehrsbehinderung entstand. Daraufhin wurden von beiden beteiligten Feuerwehren die ausgelaufenen Betriebsmittel gebunden, außerdem wurde die Reinigung der Fahrbahn durch ein Spezialunternehmen veranlasst. Ebenso im Einsatz befanden sich die Polizei, die Asfinag und der Chemiealarmdienst Steiermark.