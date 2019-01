Facebook

Die siegreichen Fußball-Altherren © Ernst Grabmaier

Das Vereine-Eisstockschießen hat in der Breitenau eine fast dreißigjährige Traditio. So stellten heuer 19 Vereine insgesamt 21 Moarschaften, die auf der Natureisbahn des SV Breitenau um die begehrten Punkte kämpften. Es gab neun Mixed- und zwölf Herrenmannschaften. Bei der Siegerehrung hob Bürgermeister Willibald Ebner (selbst aktiv am Eis) die hohe Beteiligung hervor, die er als Zeichen des guten Miteinanders unter den Breitenauer Vereinen wertete. Gleichzeitig dankte er Ferry Mayer und Alois Fürst, die es auch heuer mit viel Mühe zuwege gebracht hatten, dass die Athleten beste Eisbedingungen vorgefunden hatten.