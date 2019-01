Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Clemens Perteneder, Djordje Čenić und Christian Seidl (v. l.) © Marco Mitterböck

Geboren im Jahr 1975 als Gastarbeiterkind in Linz, war der Begriff Heimat für Djordje Čenić stets ein zwiegespaltener. Hin- und hergerissen zwischen der eigentlichen Heimat in Oberösterreich und den Familienbesuchen im damals jugoslawischen Uzdolje – heute ein Teil Kroatiens –, hat er diese Erfahrungen in den Film „Unten“ verpackt. Erstmalig erschienen 2016, war Čenić am Donnerstagabend mit dem 87-minütigen Werk auf Einladung der KPÖ im Kapfenberger Dieselkino zu Gast. „Die heutige Zeit ist von Hass und Intoleranz geprägt, deshalb zeigen wir bewusst diesen Film“, sagte KPÖ-Gemeinderat Clemens Perteneder.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.