In einer aufgelassenen Kegelbahn in Kapfenberg kam es zu einem Glimmbrand mit starker Rauchentwicklung.

Brand in Kegelbahn

Rund 50 Einsatzkräfte kämpfen gegen den Glimmbrand © Marcel Schraffl/Feuerwehr Kapfenberg-Stadt

Zu einem Glimmbrand mit starker Rauchentwicklung kam es am Freitag gegen 16.30 Uhr in einer aufgelassenen Kegelbahn in der Kapfenberger Altstadt. Die Feuerwehren Kapfenberg-Stadt, Kapfenberg-Diemlach, das Rote Kreuz Bruck-Kapfenberg sowie die Bundespolizei und die Stadtpolizei Kapfenberg stehen mit rund 50 Einsatzkräften im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt. Mehrere Atemschutztrupps erkunden derzeit noch das Gebäude.