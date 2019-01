Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mustafa Alaabo (3. v. r.) beim Redewettbewerb "Sag's multi" © KK

Mustafa Alaabo ist Schüler der 8B-Klasse des Herta-Reich-Gymnasiums Mürzzuschlag. Er ist ein syrischer Flüchtling aus Aleppo und seit genau drei Jahren in Österreich. Nun ist ihm mit dem Einzug in die Finalrunde des bundesweiten Redewettbewerbs „Sag’s multi“ ein großer Erfolg beschieden gewesen. Bei diesem Redewettbewerb müssen Schülerinnen und Schüler beweisen, dass sie zweisprachig zu vorgegebenen Themen eine Rede halten können. Mustafa hat mit Bravour bestanden. Seine Rede „Brücken und Mauern. Wie bauen wir unsere Zukunft?“ auf Deutsch und Arabisch hat großen Anklang gefunden. Sowohl die Jury als auch das Publikum waren begeistert und vor allem beeindruckt, weil der Schüler in so kurzer Zeit Deutsch gelernt hat und bereits auf einem hohen sprachlichen Niveau agieren konnte. Anfang April findet - mit Mustafa Alaabo - das Bundesfinale statt.