In der Schwabenbergarena hat sich ein neun Jahre alter Bub schwer verletzt. Die Turnauer Bergretter mussten ihn in Tal transportieren.

Die Schwabenbergarena © KK

Die Turnauer Bergrettung wurde am Sonntag gegen 16 Uhr zu einem Einsatz in die Schwabenbergarena gerufen. Ein neun Jahre Bub stürzte so unglücklich, dass er sich schwer verletzt hat.