Risikofreudig und schlecht vorbereitet lösen Tourengeher gefährliche Einsätze der Bergrettung aus. Diese will nun mit einem offenen Brief wachrütteln.

Andreas Steininger richtet einen Appell an die Öffentlichkeit © Bergrettung

Zuerst die riskante Rettung zweier Tourengeher am Stuhleck, gefolgt von einem Extremeinsatz im Ausseerland mit 70 geforderten Rettern am Wochenende. Die Tage rund um den Jahreswechsel stellten die steirischen Bergretter und Alpinpolizisten mehrfach vor eine echte Herausforderung, dabei riskierten sie sogar ihr eigenes Leben. Ausgelöst vor allem durch mangelhafte Vorbereitung ruft dieses Verhalten der abenteuerlustigen Touristen nun den in Kindberg wohnhaften Landesausbildungsleiter der Bergrettung, Andreas Steininger, auf den Plan.

