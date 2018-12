Facebook

Sonne und Mond am Portal von St. Dionysen in Bruck © Heike Dobrovolny

Wenn die Sonne so tief am Horizont steht wie an keinem anderen Tag des Jahres, ist es auch schon wieder vorbei mit der finsteren Zeit. Mit der Wintersonnenwende am 21. Dezember werden die Sonnenstunden wieder länger.