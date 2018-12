In Mürzzuschlag stehen Großinvestitionen an – die Sanierung der Toni-Schruf-Volksschule, ein neuer Spielplatz und der Ausbau der Radewege.

Die Sanierung der Toni-Schruf- Volksschule kann starten © Martina Pachernegg

In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Mürzzuschlag war vor allem von einem die Rede – von Zahlen. Allen voran geht es im kommenden Jahr um den Bildungscampus. Für 7,4 Millionen Euro wird die Toni-Schruf-Volksschule ab Februar komplett saniert. Die ersten Bauarbeiten finanziert die Stadtgemeinde aus eigenen Rücklagen, die in weiterer Folge durch einen Kredit wieder getilgt werden. „Das ist ein inneres Darlehen. So können wir rasch mit den Arbeiten vor Ort beginnen. Die Bürokratie bei einer Kreditvergabe würde unseren Zeitplan durcheinanderbringen“, erklärte Bürgermeister Karl Rudischer.

