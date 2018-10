Die Toni-Schruf-Volksschule in Mürzzuschlag wird um knapp sechs Millionen Euro saniert. Die Musikschulgebühren werden erhöht.

So wird die Volksschule in Mürzzuschlag künftig aussehen © Repro: Marco Mitterböck

Was lange währt, wird endlich gut. Bereits seit dem Frühjahr des Vorjahres war die Sanierung der Toni-Schruf-Volksschule samt Hort ein Dauerbrenner im Mürzzuschlager Gemeinderat, seit der Sitzung am Montagabend befindet sich die Sanierung endgültig auf Schiene. Da sprachen sich die Mandatare mit lediglich einer Gegenstimme für die Vergabe des 5,9 Millionen Euro schweren Auftrags an die Lieb Bau Weiz aus.

