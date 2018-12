Facebook

Der Brucker Gemeinderat hatte am Donnerstag einen Verhandlungsmarathon von sieben Stunden abzusitzen © Franz Pototschnig

Erst am Ende der jüngsten Brucker Gemeinderatssitzung kam der wichtigste Punkt des Abends, das Budget für das Jahr 2019, an die Reihe. Finanzreferent Kurt Diepold präsentierte die Eckdaten des Zahlenwerks: Im ordentlichen Haushalt – er umfasst die ständigen Ausgaben wie etwa Personal, Soziales oder Straßenerhaltung – werden 45 Millionen Euro eingenommen und ausgegeben. Er ist damit ebenso ausgeglichen wie der außerordentliche Haushalt mit 10 Millionen. In ihm finden sich Baumaßnahmen bei diversen Schulen, im Freibad, im Wohnbau und ein Fahrzeug für die Feuerwehr.

