Hannah Feichtinger, Andreas Pajduch und Rudolf Hofbauer (v. l.) präsentierten die Pläne © Marco Mitterböck

Mit der Eröffnung der neuen Haltestelle feierte Langenwang erst in der vergangenen Woche das Jubiläum „175 Jahre Bahnhof“, nun blickt man bereits dem nächsten runden Geburtstag entgegen. Schließlich begeht die Gemeinde im Jahr 2022 das 50-Jahr-Jubiläum der Markterhebung – und will sich zu diesem Anlass selbst beschenken. Ein neues Ortszentrum soll her, dieses Vorhaben enthüllte Bürgermeister Rudolf Hofbauer am Dienstagabend im Zuge einer Bürgerversammlung im örtlichen Volkshaus. „Wir suchen eine neue Mitte für Langenwang“, sagte Hofbauer, ehe er das Wort an Architekt Andreas Pajduch und Objektplanerin Hannah Feichtinger übergab.

