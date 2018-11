Facebook

Arndt Meißl (links), Hannes Amesbauer © Kleine Zeitung

Ein Jahr ist es her, dass Hannes Amesbauer in den Nationalrat und Arnd Meißl in den Landtag eingezogen sind. Bei einem Pressegespräch am Montag haben die beiden FPÖ-Politiker die vergangenen Monate Revue passieren lassen. Beide betonen zunächst die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen.

