500.00 Euro werden in die Schwabenbergarena investiert – und mit virtuellen Skibrillen will man Familien nach Turnau bringen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lückler, Fladischer, Rossmann, Hofer, Illmayer und Aigner (v.l.) © Martina Pachernegg

In Turnau rüstet man sich für die nahende Skisaison. Um mehr Skifahrer und vor allem Familien in die Schwabenbergarena zu holen, werden in den nächsten drei Jahren in drei Etappen 500.00 Euro investiert. Mit der Modernisierung hat die Eigentümergemeinschaft des Skigebietes heuer bereits begonnen und 300.00 Euro vom Gesamtbudget in die Hand genommen.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.