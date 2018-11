Facebook

Die Toni-Schruf-Volksschule in Mürzzuschlag wird umgebaut, aber ihr Charakter bleibt erhalten © Ulf Tomaschek

Unverhofft längere Semesterferien stehen den 203 Schülerinnen und Schülern der Toni-Schruf-Volksschule in Mürzzuschlag ins Haus. Das Semesterzeugnis bekommen sie bereits am Mittwoch vor den Ferien, und danach müssen sie auch erst wieder am Mittwoch in die Schule gehen – dann allerdings in die frühere Schachner-Schule in der Grünen Insel.

