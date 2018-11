Facebook

Die Mundwerk-Musiker haben am Sonntag bis in die Nacht hinein geprobt © Mundwerk

Einen Auftritt, an den sich die Mitglieder der Pius-Band Mundwerk noch lange erinnern werden, legten sie gestern in Wien hin. Bei der Feier „100 Jahre Sozialministerium“ in der Säulenhalle des Museums für Angewandte Kunst in Wien spielten Christian Reiss und seine Musiker vor 280 geladenen Gästen. Neben Ministerin Beate Hartinger-Klein waren Vizekanzler Heinz-Christian Strache oder auch die dritte Nationalratspräsidentin Anneliese Kitzmüller zu Gast.

