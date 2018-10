Die Freiheitlichen in Langenwang und Kapfenberg stellen personelle Weichen vor der Gemeinderatswahl.

Spreitzhofer (r.) übergibt den Staffelstab an Könighofer © FPÖ

Gleich 18 Jahre lang stand Mario Spreitzhofer an der Spitze der Langenwanger FP-Ortspartei, nun zog er sich von diesem Amt zurück. Er wird die Funktion des Vizebürgermeisters allerdings bis 2020 weiter ausüben. Als neuer Ortsparteiobmann wurde Philipp Könighofer einstimmig gewählt, der 28-Jährige ist beruflich als Pressesprecher des Freiheitlichen Landtagsklubs tätig und sitzt seit 2010 im Gemeinderat. „Nach so vielen Jahren als Ortsparteiobmann freut es mich, diese Funktion in jüngere Hände übergeben zu können“, sagte Spreitzhofer. Er bekam von Bezirksparteiobmann Hannes Amesbauer den Blauen Panther verliehen.