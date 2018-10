Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zuchtwart Werner Pleiner zeigt den Kindern der Volksschule St. Lorenzen die weiße Lockengans © Martina Pachernegg

425 Tiere halten die Mitglieder des Kleintierzuchtvereins ST1 Kapfenberg-Bruck momentan ganz schön auf Trab. Bis Sonntag um 16 Uhr stellen die Vereinsmitglieder ihre Tiere am Gelände der Flasch City beim Freizeitsee St. Lorenzen aus und betreuen sie vor Ort – bei Tag und Nacht. „Ja, es wird am Gelände übernachtet. Wir müssen sicher sein, dass es unseren Tieren an nichts fehlt“, erklärt Obmann Peter Köstenberger.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.