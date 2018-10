Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Verkehrsunfall beschäftigt weiterhin die FF Diemlach © FF Diemlach

Weil der 53-jährige Lenker eines Autos vermutlich das Rotlicht der Ampel im Kreuzungsbereich übersah, kam es am Mittwochabend zu einem schweren Verkehrsunfall in Kapfenberg-Diemlach. Dabei wurde eine 15-jährige Mopedlenkerin vom Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Am Unfallort vertreten waren jedoch nicht nur Einsatzkräfte, Helfer und Angehörige, sondern auch viele unbeteiligte Personen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.