So soll das Areal rund um den sanierten Kapfenberger Bahnhof künftig aussehen © Rendering

Exakt 670 Meter Luftlinie liegen zwischen dem Bahnhof Kapfenberg und dem Mehrzwecksaal der Stadtgemeinde. Während besagter Saal im Herbst 2016 eröffnet wurde und alle Stücke spielt, hat der Bahnhof seine Glanzzeiten mittlerweile hinter sich gebracht. Doch damit ist nun Schluss. So trafen sich am Dienstagnachmittag viele Interessierte im Mehrzwecksaal, um dort die Pläne für den Umbau zu präsentieren. Bereits im November werden die Arbeiten am 20-Millionen-Projekt beginnen, ehe Kapfenberg ab Sommer 2020 dann einen der modernsten Bahnhöfe Österreichs beherbergt und sich damit für den neuen Semmering-Basistunnels in Position bringt.

