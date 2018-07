Facebook

Bürgerversammlung vor drei Wochen in Arndorf © (c) Pototschnig Franz

Es ist schon gut drei Wochen her, dass die Empörung in Stegg und Arndorf groß war. Man hatte kurz zuvor erfahren, dass im Kapfenberger Ortsteil Stegg – an der Straße nach Tragöß – eine Bauschutt-Deponie mit Recyclinganlage errichtet werden soll.