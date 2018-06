Facebook

Personal für die Heime zu finden, gestaltet sich als sehr schwierig © APA (BARBARA GINDL)

Ehe sich die Gemeindepolitik in die Sommerpause verabschiedet, tagte am Mittwochabend noch der Sozialhilfeverband Bruck-Mürzzuschlag. Im Volkshaus Wartberg ging es einmal mehr um die finanzielle Situation des SHV, die von einem Mangel an Pflegekräften beeinflusst wird. „Es geht uns um eine nachhaltige Ergebnisverbesserung“, sagte SHV-Obmann Jochen Jance. Aus diesem Grund hatte man die Beraterfirma ICG beauftragt, nach Einsparungspotenzialen zu suchen – ohne aber einen Standort zu schließen oder Personal zu kündigen. Der Wirtschaftsbetrieb des SHV, also der Betreiber der Heime, agiert mit einem Budget von 38,7 Millionen Euro. Zieht man Schulden, Abschreibungen und Personalkosten ab, bleiben 6,33 Millionen übrig. „Ein geringer Spielraum“, sagte ICG-Berater Andreas Pölzl. Innerhalb dieses Rahmens gelte es, eine jährliche Lücke von 1,3 bis 1,8 Millionen Euro zu schließen.

