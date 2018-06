Die Ausstellung „Migrationsgeschichte(n) aus Bruck an der Mur“ im Brucker Stadtmuseum präsentiert ausgewählte Wanderungsbewegungen aus und nach Bruck.

Michaela Tasotti (4.v.r.), Karin Schmidlechner (3.v.r.) und Irmengard Kainz (r.) präsentierten die Ausstellung „Migrationsgeschichte(n) aus Bruck an der Mur“ im Brucker Stadtmuseum © Stadt Bruck

Die Stadt Bruck war durch ihre Lage schon immer ein Verkehrsknoten. Dadurch führten auch die Ströme von Wanderungen sehr oft durch Bruck. In einer Ausstellung im Stadtmuseum werden derzeit ausgewählte Wanderbewegungen, aber auch Einzelschicksale in Text und Bild dargestellt. Unter dem Titel „Migrationsgeschichte(n) aus Bruck – ein Streifzug durch die Jahrhunderte“ werden Zuwanderungen aus dem slawischen und bayrischen Raum ebenso dargestellt wie heutige Wanderbewegungen. Museumsleiterin Irmengard Kainz, Projektleiterin Karin Schmidlechner und Projektmitarbeiterin Michaela Tasotti erläuterten, wie die Migration die Stadt immer wieder prägte und wie sie in der Stadt sichtbar ist.