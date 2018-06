Unbekannte Täter haben in ein Vereinslokal und ein Café eingebrochen. Erbeutet haben sie eine Registrierkasse und sehr viele Süßigkeiten.

Viele Süßigkeiten wurden erbeutet © APA/Joel Saget

In Kindberg kam es in der Nacht vom 14. auf den 15. Juni zu einem Einbruch in ein Vereinslokal und ein Café. Derzeit unbekannte Täter gelangten auf noch unbekannte Weise auf das umzäunte Gelände eines Sportplatzes. Dort zerschlugen sie eine Fensterscheibe und verschafften sich Zutritt zum Vereinslokal. Die Diebe entwendeten eine Registrierkasse, Bargeld und eine auffällig große Menge Süßigkeiten.

Auch in ein nahegelegenes Café brachen die Einbrecher ein. Dort stahlen sie Bargeld sowie Zigarettenschachteln.