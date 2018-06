Sekundenschlaf führte zu einem Unfall auf der S35 in Bruck-Einöd. Die Lenkerin blieb unverletzt.

Bruck an der Mur

Das Auto wurde stark beschädigt © FF Bruck/Gutmann

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag, dem 15. Juni, auf der S35 in Einöd Fahrtrichtung Bruck. Die Fahrzeuglenkerin touchierte auf Grund von Sekundenschlafes mehrfach die Leitschiene auf der linken Fahrbahnseite. Der Pkw kam nach 100 Metern am rechten Fahrbahnstreifen zum Stillstand.