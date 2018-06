Facebook

Die Feuerwehr drang mit schwerem Atemschutz in die Garage ein © FF Stadt Bruck/Gutmann

Großeinsatz der Feuerwehren im Kaltbachgraben in Bruck an der Mur: Eine Garage stand in Vollbrand, fünf Wehren waren im Einsatz. Das Feuer brach in einer Garage aus, die zu einem landwirtschaftlichen Anwesen gehört und vermietet ist. Nach der Alarmierung rückte die Freiwillige Feuerwehr Stadt Bruck mit 15 Mann und drei Fahrzeugen aus. Am Brandort wurden noch vier weitere Wehren nachalarmiert: die Betriebsfeuerwehren Norske Skog und Voestalpine Wire sowie die Freiwilligen Feuerwehren Picheldorf und Oberaich, die aber allesamt nicht mehr zum Einsatz kamen.

Unter Anwendung von schwerem Atemschutz konnte das Feuer bald gelöscht werden. Die Brandurasche wird noch ermittelt, ein technischer Defekt könnte das Feuer verursacht haben.