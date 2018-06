Bruck, Liezen"Gut Holz" für Brucker Pensionisten

Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Landesmeister der Kegler aus Bruck © Gerhard Zechner

In Liezen fanden kürzlich die Landeskegelmeisterschaften 2018 der Pensionisten statt – mit einem tollen Erfolg für den Bezirksverband Bruck an der Mur. Das Keglerteam mit August Waxenegger, Alfred Prade, Gerhard Zechner, Michael Krammer, Johann Magritzer, Wolfgang Gschaider und Hans Kogler wurden mit 1346 Holz vor dem Team des Bezirks Leoben mit 1311 Holz steirischer Landesmeister und qualifizierte sich damit für die Bundesmeisterschaft in Wien. Rang drei belegten die Kegler aus dem Bezirk Leibnitz.