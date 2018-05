Drei Fahrzeuge bauten in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Verkehrsunfall in Oberaich.

Das Auto wurde massiv beschädigt © FF Oberaich

In der Nacht von Sonntag auf Montag musste die Freiwillige Feuerwehr Oberaich zu einem Verkehrsunfall in den Utschgraben ausrücken. Am Einsatzort angekommen, fand der Einsatzleiter Manuel Razloznik einen Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen vor. Die Aufgabe der Feuerwehr war es, den Verkehrsweg frei zu machen und die Straße zu reinigen. Die Unfallfahrzeuge wurden nach Anordnung der Polizei am Straßenrand abgestellt. Nach einer Stunde konnte die Feuerwehr Oberaich wieder in das Feuerwehrhaus einrücken und ihre Einsatzbereitschaft herstellen.