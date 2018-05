Eine Pkw-Lenkerin übersah auf der B 72 in Richtung St. Kathrein am Hauenstein zwei Rennradfahrer. Sie erfasste den hinteren der beiden, der schwer verletzt wurde.

Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer © Sujetbild: APA/AFP

Am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr befuhr eine 79-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Raum Krieglach die B72 auf das Alpl in Richtung St. Kathrein am Hauenstein. Dabei übersah sie offenbar zwei vor ihr fahrende Rennradfahrer, die auf dieser Bergstraße unterwegs waren.

Die Frau konnte nicht mehr bremsen und erfasste den hinteren der beiden, einen 61-jährigen Mann aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Der Mann stürzte und verletzte sich dabei schwer. Er wurde vom Roten Kreuz in das LKH Hochsteiermark, Standort Bruck, gebracht. Ein Alkoholtest beider Beteiligten wurde durchgeführt, Alkoholisierung lag in beiden Fällen keine vor.