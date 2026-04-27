Die Pläne der Zusammenlegung des Reha-Zentrums in Aflenz mit jenem in St. Radegund, wie sie die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) aktuell intern wälzt, sorgen seit Wochen für heftige Diskussionen. 135 Arbeitsplätze im obersteirischen Luftkurort wären von einer solchen Verlegung betroffen, auch eine Verschlechterung der Versorgungsqualität für Patientinnen und Patienten wird von vielen befürchtet.

Die PVA prüft die Option einer Zusammenlegung weiterhin. Die Pläne befänden sich jedoch noch in einem „sehr frühen Stadium“, wie man selbst auf Nachfrage äußert. Konkrete Entscheidungen könne man daher auch erst zu einem späteren Zeitpunkt treffen. Dennoch schlägt der Unmut längst über das Aflenzer Becken hinaus – auch politisch. In der Sitzung des steirischen Landtags am Dienstag wird die mögliche Schließung in Aflenz etwa mit einem Antrag thematisiert werden.

Am Dienstag findet eine Sitzung des steirischen Landtags statt © KLZ / Stefan Pajman

Wie berichtet, wird die Landesregierung in diesem Antrag dazu aufgefordert, sich bei der PVA und der Bundesregierung für einen Erhalt des Reha-Zentrums im Luftkurort einzusetzen. Neben einer Rücknahme der Schließungsabsichten wird dabei auch eine langfristige Standortgarantie eingefordert.

Überparteiliche Zusammenarbeit

Ursprünglich kommt die Initiative dafür vom SPÖ-Landtagsklub. Dass in Form der regionalen Landtagsabgeordneten Cornelia Izzo (ÖVP) und Philipp Könighofer (FPÖ) auch die Regierungskoalition den Antrag mitträgt, wertet SPÖ-Abgeordneter Stefan Hofer als sehr positiv: „Das verleiht dem Ganzen zusätzliches Gewicht. Man sieht dadurch, dass das ganze Land Steiermark für einen Erhalt ist.“ Er geht davon aus, dass der Antrag einstimmig angenommen werden wird: „Das wäre ein starkes Zeichen gegenüber der PVA.“

Stefan Hofer zeigt sich erfreut über die Unterstützung der anderen Parteien © KLZ / Eva Pretterhofer

Auch Izzo und Könighofer betonen die Bedeutung des parteiübergreifenden Vorgehens. Letzterer hält diesbezüglich fest: „Das Reha-Zentrum ist eine ganz wichtige regionale Einrichtung, die ein sehr großes Renommee genießt, und – abgesehen vom Versorgungsaspekt – aus regionalwirtschaftlicher Sicht für die Sicherung von Arbeitsplätzen wichtig ist.“ Deshalb habe die FPÖ auch entsprechende Resolutionen für einen Erhalt in den regionalen Gemeinderäten mitgetragen, während Landeshauptmann Mario Kunasek sich per Post bei der PVA gemeldet habe.

Philipp Könighofer misst dem Reha-Zentrum große Bedeutung zu © KLZ / Eva Pretterhofer

Verunsicherung und Gespräche

In eine ähnliche Kerbe schlägt Izzo: „Wir sind in Aflenz gut aufgestellt und haben mit dem Reha-Zentrum eine Qualität, die man schnell nicht wieder aufbaut.“ Unter einer Schließung würden neben der Wirtschaft auch zahlreiche Frauen leiden, die einen wesentlichen Teil der Belegschaft ausmachen. „Viele sind verunsichert, etwa weil sie nur in Teilzeit arbeiten oder Betreuungspflichten haben“, erzählt Izzo.

Im Gespräch mit Mitarbeitenden höre man viel Verunsicherung, erzählt Cornelia Izzo © KLZ / Eva Pretterhofer

Neben dem Antrag laufen weiterhin Gespräche zwischen der PVA und den lokalen Verantwortlichen, erzählt Hofer. Auch von PVA-Seiten hält man am engen Austausch fest: „Es ist uns wichtig, nicht nur für die Patientinnen und Patienten, sondern auch für die Mitarbeitenden und den Standort Aflenz bestmögliche Lösungen zu finden.“