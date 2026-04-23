Vergangenen Montag war Deadline: Bis zu diesem Zeitpunkt konnten sich Juristen als neue Behördenchefs für den politischen Bezirk Bruck-Mürzzuschlag bewerben. Die Stadt gilt, auch durch ihre Nähe zu Graz, durchaus als beliebter Arbeitsort.

Man hat schon vorab mit einem größeren Andrang gerechnet, den hat es tatsächlich gegeben. Wie viele Bewerbungen jetzt aber genau auf dem Tisch liegen, will man beim Land nicht preisgeben.

Pensl, 2. von rechts, mit Freiheitlichen Unterstützern und Gemeinderäten. Er will sich nun voll auf das Amt des Vizebürgermeisters konzentrieren © KLZ / Christian Huemer

Fix ist jedenfalls, dass sich ein Kandidat, dem eigentlich große Ambitionen für diesen Posten nachgesagt wurden, nicht beworben hat: der Brucker Vizebürgermeister Raphael Pensl.

Der freiheitliche Jurist, der aktuell beim Land Steiermark arbeitet, erfüllt zwar alle formalen Anforderungen, inklusive Führungskräfte- und Katastrophenmanagementausbildung, winkt aber dennoch ab.

„Mein Team braucht mich“

„Es ist nicht der richtige Zeitpunkt“, so Pensl. Schon im Wahlkampf hätten die politischen Mitbewerber Gerüchte gestreut, dass man ihn gar nicht wählen brauche, weil er ohnehin an die Behördenspitze wolle.

Diese Aussagen strafe er nun Lügen. „Wir haben politisch viel zu tun, mein Team in der Stadt braucht mich", sagt er. Immerhin sei es nach vielen Jahrzehnten gelungen, die SPÖ aus der Stadtführung zu drängen und mit der ÖVP unter der amtierenden Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger eine Koalition zu schmieden.

Mehrstufiges Auswahlverfahren

Wie man hört, sollen sich auch Bedienstete anderer Behörden, unter anderem der Bezirkshauptmannschaft Liezen, um den Job beworben haben. Ihnen allen steht nun ein mehrstufiges Auswahlverfahren bevor.

Die Bezirkshauptmannschaft Bruck-Mürzzuschlag liegt direkt im Zentrum der Stadt Bruck © KLZ / Christian Huemer

Nach einer Formalprüfung wandern die Bewerbungen an eine externe Personalberatung, danach geht es in strukturierte Interviews und Hearings, bevor die Ergebnisse der fünfköpfigen Begutachtungskommission vorgelegt werden.

Günther Lippitsch, Leiter der Personalabteilung des Landes, verweist in diesem Zusammenhang auf das Objektivierungsgesetz. Darin ist festgeschrieben, dass leitende Funktionen im Landesdienst transparent und objektiv ausgeschrieben und besetzt werden. „Nach etwa drei Monaten sind wir durch und können der Regierung einen gereihten Dreiervorschlag übermitteln.“

Amtsantritt im September

In aller Praxis folgt die Landesregierung dem Reihungsvorschlag und bestellt den oder die neue Behördenleiter(in) mittels Beschluss. Der neue Chef wird dann im September sein Amt antreten, ausgeschrieben wird an der BH übrigens auch der Leiter für das Anlagereferat.

Festgelegt ist im Gesetz übrigens, dass die erste Bestellung eines Bezirkshauptmannes auf einen Zeitraum von drei Jahren befristet ist. Erst danach ist eine unbefristete Weiterbestellung (ohne neuerliche Ausschreibung) möglich.