Am Freitag öffnen zahlreiche Unternehmen und Bildungseinrichtungen in ganz Österreich zwischen 17 und 23 Uhr wieder ihre Türen für die Lange Nacht der Forschung. Unter dem Motto „Mitmachen. Staunen. Entdecken.“ sollen dabei wissenschaftliche Erkenntnisse an 300 Standorten erlebbar gemacht und Forschungsgebiete von Anatomie bis Zirkularität aufgegriffen werden.

Neben Graz, Leoben und Weiz finden sich zahlreiche steirische Programmpunkte auch im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag wieder. Das Angebot konzentriert sich dabei insbesondere auf Kapfenberg, wo sich neun Ausstellungsorte mit insgesamt 49 Stationen wiederfinden.

Industrie stark vertreten

So gibt etwa die FH Joanneum Einblicke in ihre Labore und den Gesundheitscampus in der Innenstadt. Die Fachhochschule in der Werk-VI-Straße fungiert zudem als zentrale Umsteigemöglichkeit für drei Shuttle-Buslinien, die zwischen den weiteren Standorten verkehren.

Die FH Joanneum zeigt unter anderem ihren Gesundheitscampus her © KLZ / Tobias Graf

Hinter ihre Werkstore laden zudem Industriebetriebe wie Exel Composites oder Lactosan. Die Metal Engineering Division der Voestalpine bietet zudem Werksführungen in Kapfenberg, Bruck und Kindberg an. Details zum Programm und den Standorten finden sich unter www.langenachtderforschung.at.